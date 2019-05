È stato arrestato nella notte il 17enne sequestratore di Tolosa, nel sud della Francia: poco prima di mezzanotte, è arrivato il tweet del ministro dell’Interno, Christophe Castaner, che confermava che il giovane è stato fermato. Il ragazzo è uscito dal bar tabacchi di Blagnac, in cui si era asserragliato da ore prendendo in ostaggio 4 donne poi liberate, senza opporre resistenza alla polizia.

"Sono il braccio armato dei gilet gialli"

Il sequestratore ha 17 anni e alle spalle qualche furto e un fermo per i disordini durante una manifestazione dei gilet gialli a metà dicembre. "Sono il braccio armato dei gilet gialli", ha detto durante le ore trascorse nel bar. Il suo attacco è iniziato alle 16.21: con un casco sulla testa e una pistola in mano, ha preso in ostaggio 4 donne - fra cui la proprietaria e un'impiegata - in un bar tabacchi di Tolosa, lasciandole andare solo dopo diverse ore. Lui è rimasto dentro, ha negoziato a lungo, poi si è arreso.

La lettere con la spiegazione del sequestro

In casa, il ragazzo ha lasciato scritto in una lettera di essere "dispiaciuto" di quello che stava per fare, ma che se non lo avesse fatto "nulla si sarebbe mosso". "Invece io farò tutto affinché i gilet gialli vincano la loro battaglia", ha spiegato. Il giovane era impegnatissimo nelle battaglie del sabato dei gilet gialli, che a Tolosa sono particolarmente vivaci. A metà dicembre era stato fermato durante il settimanale corteo e il suo profilo era finito negli archivi della polizia.