Papa Francesco è arrivato questa mattina a Sofia. Si tratta del 29esimo viaggio apostolico del suo pontificato che fino a martedì lo porterà nuovamente nell'area balcanica, prima in Bulgaria e poi a a Skopje, nella Macedonia del Nord. L'arrivo all'aeroporto internazionale della capitale bulgara è avvenuto alle 10 (le 9 in Italia). Il Papa viene accolto dal primo ministro, Bojko Metodiev Borisov.

Il programma del viaggio

Entrambi i Paesi che Bergoglio visiterà in questo suo quarto viaggio dell’anno sono a maggioranza ortodossa, con quote rilevanti anche di musulmani, e dove i cattolici sono una piccola minoranza, meno dell'uno per cento della popolazione. A Sofia, la cerimonia di benvenuto vera e propria si svolgerà nella piazza antistante il Palazzo presidenziale, nel quale il Papa renderà la sua visita di cortesia al presidente della Repubblica Rumen Radev. L'incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico avrà luogo invece nella Piazza Atanas Burov. Previste quindi la visita al patriarca ortodosso Neofit e al Santo Sinodo nel Palazzo del Santo Sinodo, la preghiera in silenzio davanti al Trono dei santi Cirillo e Metodio nella Cattedrale Patriarcale di San Alexander Nevsky, accompagnato dal metropolita Antonio, e la recita del Regina Coeli nella Piazza di San Alexander Nevsky. Nel pomeriggio, il Papa celebrerà la messa per i cattolici locali nella Piazza Knyaz Alexandar I, dove sono attese tra le sette e le ottomila persone.

Il saluto a Mattarella

"Nel momento in cui mi accingo a compiere una visita pastorale in Bulgaria e Macedonia del Nord mosso dal vivo desiderio di incontrare i fratelli nella fede e gli abitanti di quelle nazioni mi è gradito rivolgere a Lei signor Presidente e all'intero popolo italiano l'espressione del mio beneaugurante saluto che accompagno con cordiali auspici di serenità e di concordia", ha scritto Papa Francesco nel telegramma inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento di partire per il viaggio apostolico in Bulgaria e Macedonia del Nord.