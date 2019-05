Iker Casillas, dopo l’infarto Sara Carbonero ringrazia su Instagram

Dopo l'infarto che ha colpito il portiere spagnolo Iker Casillas durante un allenamento, la sua fidanzata (e giornalista sportiva) Sara Carbonero ha pubblicato una foto su Instagram, in una story direttamente dall'ospedale di Oporto in cui la si vede insieme al campione, ex portiere della nazionale iberica e del Real Madrid, le cui condizioni sono ora in via di in miglioramento dopo il grande spavento.

Il ringraziamento di Sara

"Per fortuna è tutto a posto. Tantissime grazie a tutte le dimostrazioni di affetto e di preoccupazione. Come mi ha detto oggi una cara amica, la vita ha a volte questa strana maniera di ricordarci di apprezzare ogni singolo battito", ha scritto Carbonero accanto alle immagini su Instagram. (CHI E' IL PORTIERE SPAGNOLO DEI RECORD)