Resta alta, dopo le proteste di ieri, la tensione in Venzuela. L’autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidó (CHI È) ha esortato di nuovo i venezuelani a scendere in piazza oggi per cacciare il presidente Nicolas Maduro (CHI È) e ha invitato le forze armate a portare a termine la "fase definitiva della Operazione libertà". Ma alla fine di una giornata di scontri (FOTO), nei quali sono rimaste ferite un centinaio di persone, non vi sono segnali concreti sul fatto che Maduro abbia perso il sostegno dei militari. Anzi, in un messaggio televisivo, il presidente ha definito "sconfitto" il tentato golpe "delle forze imperialiste", ha accusato i manifestanti di voler provocare disordini per giustificare l'intervento estero degli "yankee" e ha negato di aver pianificato di fuggire a Cuba. Era stato il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in un'intervista alla Cnn, a sostenere che Maduro era pronto a partire per L'Avana ma che è stato dissuaso dai russi. Secondo l’ong venezuelana Foro Penal, durante le manifestazioni di ieri sono state arrestate 119 persone tra cui 11 adolescenti.

Gli arresti in tutto il Paese

Nel corso degli scontri di ieri, riferisce Foro Penal, lo Stato che ha registrato il maggior numero di arresti è quello di Zulia, con 68 persone. Seguono Carabobo (10 arresti), Aragua (9 arresti) e Merida (8 arresti). Foro Penal riporta inoltre arresti negli Stati di Lara, Monagas e Tachira (5 persone per ogni Stato), nell'area di Caracas (4 persone), nello Stato di Bolivar (3 persone) e in quelli di Miranda e Trujillo (un arresto per ogni Stato).

Guaidó: “Maduro non gode del rispetto delle Forze armate"

Guaidó, in un video di quasi tre minuti diffuso attraverso YouTube, ha negato che si sia trattato di un colpo di Stato parlando piuttosto di "una pacifica ribellione". "Sapevamo che l'inizio non sarebbe stato facile" entrare in azione, ha detto, ma "abbiamo dimostrato che ci sono soldati disposti a difendere la Costituzione", e ha assicurato che Maduro "non gode del rispetto delle Forze armate". Avevamo informazioni certe, ha aggiunto, che "l'Usurpatore aveva tutto pronto per andarsene, e che sono state forze straniere che lo hanno obbligato a restare. Oggi non ha fatto altro che nascondersi". Abbiamo cominciato ieri, ha concluso, ed "oggi torneremo di nuovo in forma sostenuta nelle strade fino a mettere fine all'usurpazione".

Maduro ringrazia i militari e la popolazione

Ma Maduro, in un video con ministri, leader del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) e vertici militari diffuso attraverso il suo account Twitter, quasi a voler smentire, con quell'immagine, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, secondo il quale figure chiave del regime lo avevano abbandonato, ha dichiarato: "Voglio felicitare voi Forze armate per l'atteggiamento fermo, leale, valoroso e di enorme saggezza con cui avete condotto la soluzione e la sconfitta del piccolo gruppo che pretendeva di riempire il Paese di violenza con una scaramuccia golpista". E dopo aver definito la giornata di ieri intensa di “eventi, emozioni, riflessioni e di sguardi sul futuro del Venezuela", ha detto che è stato anche "un giorno di contrasto in cui si sono contrapposte due Venezuela: una di pace e dialogo ed un'altra portatrice di violenza e venduta alle ambizioni straniere". "Ringrazio tutto il popolo venezuelano - ha poi concluso - per il suo valore, coraggio e coscienza di fronte a questo tentativo di colpo di Stato frustrato. Avete dimostrato che un popolo mobilitato è garanzia di tranquillità per la Patria".

Maduro contro Lopez: ha istigato le proteste

Maduro si è anche scagliato contro lo storico leader dell'opposizione Leopoldo Lopez, tornato in pubblico per la prima volta dopo due anni di arresti domiciliari, accusandolo di aver istigato la manifestazione. Lopez, che si era inizialmente rifugiato nell'ambasciata cilena a Caracas, si è trasferito nella sede diplomatica spagnola con la moglie. "Si tratta di una decisione personale, considerando che la nostra ambasciata aveva già ospiti", ha fatto sapere il ministro degli Esteri cileno Roberto Ampuero. Lopez era stato arrestato nei mesi scorsi e liberato ieri dai militari che hanno deciso di schierarsi al fianco di Guaidò.

Le reazioni internazionali

La situazione in Venezuela ha scatenato l’ira di Donald Trump che ha accusato Cuba di aiutare il regime di Maduro. Se gli aiuti, anche militari, al governo di Caracas non finiranno, ha twittato il presidente americano, gli Stati Uniti decideranno un embargo totale verso L'Avana. L’Ue, invece, tramite l'Alto Rappresentante della politica estera europea Federica Mogherini, invoca “una soluzione politica, pacifica e democratica”. L’Unione europea, ha detto Mogherini, “rifiuta ogni forma di violenza, chiede la massima moderazione per evitare la perdita di vite umane e l'escalation della tensione” ed è “con fermezza al fianco del popolo venezuelano e delle sue legittime aspirazioni democratiche".

