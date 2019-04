Standard finanziari "di alta qualità" per la nuova Via della Seta. È questa una delle promesse del presidente cinese Xi Jinping che, aprendo i lavori del secondo Forum della Belt and Road Initiative a Pechino, è tornato a parlare dell'ambizioso piano infrastrutturale di connessione tra Asia, Africa ed Europa (COS'È). "Miglioreremo leggi e regolamenti, la supervisione su mercati e altre aree, libereremo e aboliremo i regolamenti irragionevoli, i sussidi e le pratiche che impediscono la competizione equa distorcendo il mercato", ha aggiunto Xi. In più, ci sarà l'accelerata sulla "protezione dei diritti della proprietà intellettuale".

Xi Jinping: "Tolleranza zero alla corruzione"

Xi Jinping ha promesso anche "sostenibilità commerciale e fiscale dei progetti, perché possano centrare i target". Senza menzionare i dubbi espressi dall'esterno sulla "trappola del debito", il presidente ha poi detto di volere "una cooperazione aperta, verde e trasparente" rafforzata dalla "tolleranza zero alla corruzione" (ACCORDO ITALIA-CINA). Al forum di Pechino partecipa anche il premier italiano Giuseppe Conte, da oggi in visita in Cina.

