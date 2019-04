Era stato addestrato dagli spacciatori di crack a lanciare l’allarme in caso di arrivo della polizia. Per questo motivo, secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, tra cui O Globo, un pappagallo è stato sequestrato dalla polizia a Vila Irmã Dulce, sobborgo di Teresina, nello stato del Piauí, nel nord del Brasile.

L'avviso agli spacciatori: "Mamma, la polizia"

“Mamma, la polizia”, avrebbe ripetuto il pappagallo, alla vista degli agenti. L’uccello, come riporta anche il Guardian, è stato sequestrato nel pomeriggio di lunedì 22 aprile, quando è scattato il blitz in una casa dove sono stati trovati dei pezzi di crack. "Deve essere stato addestrato per questo", ha raccontato un ufficiale coinvolto nell’operazione. "Non appena la polizia si è avvicinata, ha iniziato a gridare”.

Sotto osservazione allo zoo di Teresina

Nel pomeriggio di martedì, il pappagallo è stato trasferito allo zoo di Teresina. Lì l'animale è stato esaminato dal veterinario Alexandre Clark, che ha spiegato: ”È possibile che sia stato addestrato”. Nello zoo, il pappagallo resterà sotto osservazione in un'area di volo per 5-10 giorni. "Deve imparare a volare, un processo che può durare da 2 a 3 mesi ", ha detto il veterinario. Dopo questa fase, l'animale potrebbe essere reintrodotto in natura.