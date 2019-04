"Modalità pausa per me o forse di più”. Così ha scritto Drouet, uno dei leader dei gilet gialli, che in un post sul gruppo Facebook "France Enervée” ha sospeso la sua partecipazione al movimento di protesta.

Drouet: "Disprezzo e minacce contro la mia famiglia"

Il leader ha affermato di essere stanco per via delle “troppe minacce contro la mia famiglia”, del “troppo disprezzo" e dei "troppi insulti”. Alla fine del mese scorso Drouet aveva anche denunciato atti vandalici contro la propria abitazione e l'autovettura, imbrattate con della pittura gialla. Drouet ha aggiunto: "Non è tutto finito, ma sono al limite delle mie forze". E poi ha concluso: "In tutta questa situazione, non è il governo la cosa più stancante".

Il leader voleva sospendere le manifestazioni per azioni più concrete

Nell’ultimo periodo, Eric Drouet aveva esortato i gilet gialli a cambiare strategia di protesta. Il 15 marzo scorso aveva detto di voler sospendere le manifestazioni del sabato e aveva proposta azioni più concrete.