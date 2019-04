Arcivescovo di Parigi, 'perché tanto odio?'

L'arcivescovo di Parigi e i parrocchiani di Notre-Dame hanno pregato per le vittime della strage di Pasqua nello Sri Lanka durante la messa, celebrata nella chiesa di Saint-Eustache dopo l'incendio della cattedrale di Notre Dame. Fuori dalla chiesa, un fitto cordone di sicurezza, rafforzato oggi, dopo gli attentati, anche in molti altri luoghi di culto in tutto il mondo. "Perche' tanto odio in questo giorno in cui celebriamo l'amore? - ha twittato l'arcivescovo Michel Aupetit - In questo giorno di Pasqua siamo in comunione con i nostri confratelli uccisi dello Sri Lanka".