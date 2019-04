Digby non è un pony come tutti gli altri: è un pony-guida, prende la metropolitana per accompagnare i ciechi. Qualche giorno fa ha fatto pratica nella Tube di Londra assieme alla sua istruttrice e alla sua nuova “cliente”, una donna ipovedente, con le quali ha percorso dieci stazioni, entrando e uscendo più volte dai tornelli, sistemandosi in mezzo ai sedili tra lo sguardo curioso e sbigottiti degli altri passeggeri. “L’obiettivo era farlo abituare al rumore, al movimento del treno, alla presenza delle persone oltre che ad ascensori e tornelli”, ha detto la sua addestratrice. “È fantastico, Digby sta prendendo confidenza con la sua nuova quotidianità, quella insieme a me”, ha commentato la donna ipovedente, che ora per i suoi spostamenti potrà contare su una guida davvero speciale. Al Bioparco di Roma è nato un cucciolo di fenicottero rosa