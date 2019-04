Era “visibilmente in stato di ebbrezza”. Per questo motivo, secondo Repubblica, l’ex pm Antonio Ingroia è stato fermato all’aeroporto parigino di Roissy mentre si stava imbarcando su un volo per l'Italia. L’episodio sarebbe accaduto ieri, venerdì 19 aprile. A causa delle condizioni dell’ex magistrato antimafia, racconta il quotidiano, “il personale della compagnia aerea ha dovuto chiamare gli agenti aeroportuali” e Ingroia “è stato costretto a tornare indietro”.

“Ingroia è stato fatto partire qualche ora dopo”

Repubblica, citando “fonti aeroportuali”, scrive che Ingroia “è stato portato in una zona di Roissy non lontano dai gate” e che il rifiuto all’imbarco “non avrebbe provocato resistenza da parte” dell’ex pm. “Ingroia – conclude il giornale – è stato fatto partire qualche ora dopo, una volta ripresi i sensi e in grado di viaggiare per rientrare in Italia”. Sarebbe anche stato avvertito il consolato italiano a Parigi.