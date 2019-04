Evento storico, quello di oggi, 17 aprile, in Indonesia: in un solo giorno di votazioni si tengono le elezioni presidenziali, parlamentari e regionali. Non era mai successo nella storia del Paese, il quarto più popoloso al mondo. Impressionanti i numeri relativi a questa tornata elettorale: gli aventi diritto al voto sono 193 milioni, che possono esprimere la loro preferenza in circa 800mila seggi distribuiti sulle oltre 18mila isole che formano l’Indonesia. A sfidarsi per la corsa presidenziale sono l'uscente Joko Widodo e il generale Prabowo Subianto (LE ELEZIONI IN INDIA).

Chi sono i candidati

Tra i candidati alle presidenziali, il favorito è il presidente in carica Joko Widodo. A sfidarlo c’è l'ex generale Prabowo Subianto, che è già stato sconfitto nel voto del 2014. Widodo, primo leader indonesiano a non provenire dall'esercito o comunque da famiglie dell'aristocrazia di Giacarta, si pone come un presidente pragmatico che in cinque anni ha amministrato lo sviluppo del Paese grazie alla costruzione di infrastrutture e a condizioni più favorevoli per gli investitori stranieri. Il generale Subianto ha basato invece la sua campagna sul nazionalismo, proponendosi come il leader forte di cui l'arcipelago ha bisogno per non finire preda delle mire straniere.

Il ruolo dell’Islam in campagna elettorale

Nella campagna elettorale è stato evidente l'accresciuto ruolo dell'Islam in un Paese pluralista, sebbene i musulmani siano oltre l'86%, facendo dell’Indonesia la più grande comunità islamica al mondo. Subianto, pur non noto per essere particolarmente devoto, ha coltivato da anni i suoi legami con i gruppi musulmani più conservatori, la cui influenza è cresciuta negli ultimi anni. In risposta, Widodo ha scelto di cautelarsi contro l'aggressiva campagna di questi ultimi scegliendo come suo vice un influente leader religioso.