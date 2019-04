Siria, Sergio Zanotti è stato liberato. Era stato rapito nel 2016

Sergio Zanotti è stato liberato. Ad annunciarlo il premier Giuseppe Conte: "A conclusione di una complessa e delicata attività di intelligence, investigativa e diplomatica, condotta in maniera sinergica, in data odierna siamo riusciti a ottenere la liberazione di Sergio Zanotti, rapito in Siria nell'aprile 2016".

Atteso il rientro a Roma

"Il nostro connazionale appare in buone condizioni generali e tra qualche ora - annuncia Conte - rientrerà in Italia, a Roma. Un ulteriore successo delle nostre istituzioni e, in particolare, dell'Aise: a loro il mio più vivo e sentito ringraziamento", aggiunge il presidente del Consiglio. Zanotti dovrebbe atterrare a Ciampino intorno alle 21. Domattina il pm Sergio Colaiocco, che sulla vicenda aveva aperto un fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo, lo sentirà presso la caserma dei Ros.

Il video appello del 2016

Sergio Zanotti, 58 anni, nato a Marone, in provincia di Brescia, era stato rapito nel 2016 in Siria. Nello stesso anno era stato diffuso un video mentre in ginocchio, con un mitra puntato alle spalle, chiedeva l'intervento del governo italiano per evitare una sua "eventuale esecuzione".