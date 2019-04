"Alessandra Mussolini? Non avevo idea che lei esistesse. Ed è sconcertante apprendere che è nel governo (in realtà attualmente, dopo essere stata deputata e senatrice, è europarlamentare ndr). Non perché sia nel governo, ma perché ovviamente sta ancora abbracciando il male”. Risponde così Jim Carrey, intervistato da Variety sul red carpet del CinemaCon, in merito alla polemica sollevata dall'europarlamentare per una vignetta realizzata dall'attore.

La vignetta su Twitter

Nel disegno, pubblicato sulla pagina Twitter di Carrey lo scorso 30 marzo, Benito Mussolini e Claretta Petacci vengono mostrati appesi a testa in giù a piazzale Loreto. "You are a bastard", era stata la risposta della nipote del dittatore. Ma l'attore ora controbatte, ironico: "Può sempre girare la vignetta al contrario. Sembrerà che suo nonno stia saltando di gioia. Così risolve il problema".