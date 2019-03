Un’accesa polemica social ha visto protagonisti Jim Carrey e Alessandra Mussolini. L’attore comico americano ieri ha postato sul proprio profilo Twitter un disegno raffigurante Benito Mussolini e Claretta Petacci appesi a testa in giù a piazzale Loreto. La vignetta è accompagnata dal messaggio “If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta”. In italiano: “Se vi state chiedendo a cosa conduce il fascismo, chiedete a Benito Mussolini e alla sua amante Claretta”. Immediata la replica di Alessandra Mussolini, nipote dello statista. “You are a bastard”, ha scritto su Twitter in risposta al disegno. Lo scambio di messaggi con toni aspri ha poi coinvolto i follower di Carrey.

Mussolini attacca

Alessandra Mussolini ha quindi proseguito la sua polemica sul proprio profilo Twitter, taggando Carrey in numerose foto relative a episodi controversi della storia statunitense, dalla bomba atomica al genocidio degli indiani, fino alla segregazione razziale. Il tutto accompagnato dall’invito ironico al comico: “Disegna anche questo”.