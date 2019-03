Donald Trump riparte dal Michigan. Esattamente da Grand Rapids, dove tenne il suo ultimo comizio prima delle elezioni del 2016, il presidente americano ha lanciato di fatto la sua campagna elettorale verso Usa 2020. "La grande bufala della collusione è morta" e "i democratici dovrebbero chiedere scusa al popolo americano”, ha detto il tycoon nel suo primo discorso pubblico dopo la fine delle indagini sul Russiagate, che hanno fatto cadere le accuse nei suoi confronti.

"L’illusione della collusione è svanita"

Il Russiagate - ha detto Trump accolto da applausi e striscioni - "non è stato altro che uno sforzo scellerato per sovvertire disperatamente la nostra storica vittoria, ma ora l'illusione della collusione è svanita". Durissimo l'attacco agli avversari, compreso chi nell'Fbi o nel Dipartimento di giustizia per Trump ha alimentato due anni di caccia alle streghe”.

Il Michigan portafortuna di Trump

Fu proprio il Michigan, dove è stato il primo repubblicano ad imporsi dal 1984, uno dei tre Stati a regalargli la vittoria finale per soli 11 mila voti, alle presidenziali del 2016. Gli altri due furono la Pennsylvania e il Wisconsin. Trump ha ampiamente documentato sui social il suo arrivo a Grand Rapids e in uno dei suoi post ha rilanciato il suo slogan già impiegato per il successo di tre anni fa: “Make America great again”.