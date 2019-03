Un casa è stata colpita questa mattina a Nord di Tel Aviv, nella comunità di Mishmeret nella piana di Sharon, da un razzo sparato da Gaza, poco dopo che nella zona era risuonate le sirene di allarme. I feriti sono almeno sette, come fanno sapere i servizi di primo soccorso citati dai media. Tra di loro ci sono anche due donne, un uomo di 30 anni, una ragazzina di 12, uno di 3 e un neonato di 18 mesi. È la prima volta che la zona viene raggiunta da razzi palestinesi lanciati da Gaza.

Netanyahu: "Reagiremo con tutta la forza"

Secondo la polizia, il razzo è caduto in una zona agricola a Nord della città di Kfar Saba e l’edificio colpito ha preso fuoco. I feriti sono stati tutti ricoverati nell'ospedale della città. Altre persone sono state curate per attacchi di panico e piccole ferite riportate mentre correvano nei rifugi. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che si trova negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump, ha deciso di accorciare la sua visita e dopo il colloquio con il presidente tornerà subito in patria, "per seguire la situazione da vicino". Netanyahu ha definito quanto accaduto "un attacco criminale contro Israele al quale reagiremo con tutta la forza".

Ministero degli Esteri: Onu incoraggia i terroristi di Gaza

Mentre il portavoce del ministero degli esteri israeliano, Emmanuel Nachshon, su Twitter dopo l’attacco ha fatto sapere che quanto accaduto è “un atto di aggressione deliberato e pericoloso condotto da terroristi palestinesi, incoraggiati indubbiamente dalla compiacenza del Consiglio delle Nazioni unite per i diritti umani’’.

Data ultima modifica 25 marzo 2019 ore 07:54