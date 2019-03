Brexit, May: "Non c'è consenso per terzo voto su accordo con Ue"

La premier Theresa May è "scettica", l'accordo sulla Brexit dall'Ue raggiunto con Bruxelles non ha ancora "un consenso sufficiente" ai Comuni. È la stessa May ad averlo ammesso nel suo intervento di oggi a Westminster. Dopo il rinvio concesso dall'Ue, si è aperta un'altra settimana chiave, ma non necessariamente decisiva, per provare a uscire dallo stallo.

Tempo ai deputati per discutere proposte di piani B

La premier si è impegnata a continuare a cercare questo consenso, ma anche a lasciare "tempo" ai deputati per discutere e votare proposte di piani B. La premier nutre dubbi anche sull'esito positivo dei "voti indicativi" su altri progetti e annunciato l'opposizione del governo all'emendamento che mira a passare il controllo dell'iter al Parlamento.

Corbyn: "Posizione del governo imbarazzo per il Paese"

Secondo Jeremy Corbyn, leader del partito laburista, il rifiuto della premier May di considerare il suo accordo sulla Brexit "morto", malgrado l'ammissione che non abbia "ancora i numeri" per essere ratificato, è diventato "un motivo di imbarazzo" per il Paese. "E' tempo che il Parlamento prenda il controllo", ha aggiunto Corbyn dicendosi convinto che esista "un piano B", auspicato sia dai sindacati sia dalla Confindustria, in grado di ottenere il sostegno della Camera. Corbyn ha poi annunciato l'ok del Labour all'emendamento di un deputato Tory pro Remain - osteggiato dalla premier - favorevole a consentire al Parlamento di prendere il controllo attraverso una serie di "voti indicativi" su proposte alternative al piano May sulla Brexit.