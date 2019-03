C'era anche un cittadino italiano a bordo della nave da crociera Viking Sky, rimasta per 24 ore in balìa delle onde e del vento vicino alla costa della Norvegia in seguito ad un’avaria dei motori. L’imbarcazione nel pomeriggio di domenica è stata trainata a rimorchio nel porto di Molde (LE FOTO) dopo molte ore di paura e una complicata operazione di salvataggio. La notizia della presenza di un connazionale sulla nave è stata data con un tweet dell'ambasciata italiana a Oslo, aggiungendo che il passeggero italiano è stato soccorso nella notte scorsa e ora è al sicuro a Molde. Nel tweet l'ambasciata ringrazia inoltre le autorità di ricerca e salvataggio della Norvegia per la pronta risposta (LA NAVE COSTRUITA IN ITALIA - LE FOTO - VIDEO).

La vicenda della Viking Sky

La nave di 230 metri era partita da Tromso la sera del 21 marzo ed era diretta a Stavanger. L'Sos è stato lanciato sabato attorno alle 14 dopo che un'avaria a tre dei quattro motori aveva reso la nave ingovernabile, in balìa di vento a 38 nodi e onde altissime, a 2,5 miglia dalla costa. È stato attivato un ponte aereo per portare le persone in salvo: si è dovuto ricorrere a cinque elicotteri, con una capienza di 15-20 persone ciascuno. Le operazioni di soccorso sono andate a rilento perché i naufraghi dovevano essere issati uno alla volta sugli elicotteri in volo (LE FOTO DEI SOCCORSI). Alla fine quasi 500 persone sono state trasferite a terra, mentre gli altri sono stati lasciati a bordo dopo che l'equipaggio è riuscito a rimettere in funzione i motori e la nave era riuscita a ripartire.

Il lieto fine

Dopo 24 ore di paura la nave è riuscita ad arrivare al sicuro nel porto di Molde, in Norvegia (LE FOTO). "Tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio sono in salvo, e gli ospiti cominceranno a rientrare a casa stasera", ha fatto sapere la compagnia Viking Ocean Cruise. Circa 25 persone sono state trasferite negli ospedali locali, ma per quasi tutti i passeggeri è stata "un'esperienza terrificante", come hanno raccontato una volta toccata terra.