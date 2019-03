Speciale Sky Tg24 Mondo: la Cina sta realmente comprando l’Italia?

L’arrivo in Italia del Presidente cinese Xi Jinping ha acceso il dibattito pubblico sui rapporti tra Italia e Cina e sugli investimenti cinesi in Italia. Questi investimenti sono frutto solo di una politica economica o anche di un preciso piano di espansione del colosso asiatico in Europa e nel Mediterraneo? Sky TG24 ne parla nello speciale di Sky TG24 Mondo, condotto da Renato Coen e in onda giovedì 21 marzo alle 19.00.

Non solo la Via della Seta

L’approfondimento analizzerà l’importanza dell’iniziativa cinese nel nostro Paese, quali sono le implicazioni politiche degli accordi con Pechino e quanto la visita ufficiale del leader cinese possa incidere sugli equilibri internazionali, anche nel confronto con i nostri partner europei, e sulla politica interna. Dall’ipotesi di firma italiana del Memorandum d'intesa con la Cina sulla "Via della Seta", per aprire una nuova rotta commerciale da oriente a occidente, passando per gli investimenti asiatici in Italia, che si sviluppano in partecipazioni in grandi realtà industriali e in fondamentali gruppi strategici e acquisizioni di grandi brand nazionali, dalla moda, all’agroalimentare, allo sport, fino al forte impatto sul nostro Pil delle piccole attività cinesi in Italia.

Focus direttamente dai principali porti d’Italia

All’interno dello speciale alcuni focus, a cura di Francesca Cersosimo da Genova, Tiziana Prezzo da Trieste e Fulvio Viviano da Palermo, che mostreranno cosa davvero possono significare gli investimenti cinesi per quelle città italiane che possono rappresentare importanti nodi di interscambio commerciale, per capire come questo potrebbe incidere sul tessuto economico e sociale dei territori. Collegamenti con i giornalisti di Sky TG24: Mariangela Pira da Roma, Massimo Leoni da Palazzo Chigi e Pio D’Emilia da Tokio. In studio, ospiti dello speciale, economisti, imprenditori ed esperti.