Le milizie curde dell'Ypg hanno postato sulla propria pagina Facebook un filmato in cui Lorenzo Orsetti, il 33enne italiano morto in Siria, lascia un saluto nel caso di una morte in battaglia. "Qui sono felice, vi amo", dice, tra l'altro, rivolto agli amici e alla famiglia: “Rifarei questa scelta altre mille volte”.

Il corpo sarebbe stato recuperato

Intanto il padre, Alessandro, oggi ha fatto sapere che - secondo alcune fonti sul campo - il corpo del figlio sarebbe stato recuperato: "I compagni curdi lo avrebbero riconosciuto", ha detto durante l'assemblea al circolo Arci, nel quartiere di Rifredi a Firenze, organizzata dalla comunita' curda in Toscana e dagli amici di Lorenzo per decidere le manifestazioni in suo ricordo. La volontà del giovane, aveva detto ieri il padre, era quella di essere sepolto in Siria: "Penso che accetteremo la sua decisione, anche se non avremo un corpo su cui piangere". Quella di combattere contro l'Isis "è stata una scelta libera di Lorenzo, non era pagato da nessuno, non era un mercenario". "Ci lascia la sua voglia di aiutare i piuù piccoli, i più deboli. Siamo orgogliosi di lui, molto orgogliosi, era un ragazzo d'oro, meritava di vivere molto di piu'", ha ricordato in lacrime la mamma Annalisa.