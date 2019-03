Nanga Parbat, Nardi e Ballard sono morti: individuati i corpi

Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti dispersi da due settimane sul Nanga Parbat, sono morti e i loro corpi sono stati individuati. La notizia è stata comunicata dallo staff di Nardi su Facebook: “Siamo affranti dal dolore”, si legge nella nota accompagnata da una foto dei due. “Una parte di loro rimarrà per sempre al Nanga Parbat". La conferma ufficiale è arrivata anche dall'ambasciatore italiano in Pakistan Stefano Pontecorvo su Twitter: "Con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900 metri sono quelle di Daniele e Tom". Le due sagome erano state individuate due giorni fa e il coordinamento dei soccorsi in Italia aveva confermato che si trattava di Nardi e Ballard. Ora le ricerche dei due scalatori sono state ufficialmente interrotte.



Il post su Fb: "Amante della vita e coraggioso"



“Daniele rimarrà un marito, un padre, un figlio, un fratello e un amico perso per un ideale che, fin dall'inizio, abbiamo accettato, rispettato e condiviso”, continua il post dello staff di Daniele Nardi. “Ci piace ricordarti come sei veramente: amante della vita e delle avventure, scrupoloso, coraggioso, leale, attento ai dettagli e sempre presente nei momenti di bisogno”.

Le ultime parole: "Ho provato a fare una cosa impossibile"



Nel post su Facebook vengono ricordate anche le parole di Daniele Nardi, probabilmente scritte prima della partenza per la spedizione in Pakistan: "Mi piacerebbe essere ricordato come un ragazzo che ha provato a fare una cosa incredibile, impossibile, che però non si è arreso", si legge. "E se non dovessi tornare il messaggio che arriva a mio figlio sia questo: non fermarti non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la pace sia una realtà e non soltanto un'idea...vale la pena farlo". Nardi stava scrivendo un libro insieme ad Alessandra Carati, con cui è rimasto in contatto fino ai giorni immediatamente precedenti la scomparsa. Il libro sarà concluso da Carati e uscirà per Einaudi.

Data ultima modifica 09 marzo 2019 ore 15:09