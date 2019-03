L'accurata analisi delle sagome umane rilevate dal telescopio dell'alpinista basco Alex Txikon sembra non lasciare dubbi che siano quelle di Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi da 12 giorni sul Nanga Parbat.

A comunicarlo è il coordinamento dei soccorsi in Italia, confermando anche che l'unica spedizione su quella via era proprio quella dell'alpinista italiano e di quello britannico.

Le due sagome erano state avvistate sul Nanga Parbat, la cima del Pakistan dove da 12 giorni si cercano gli alpinisti dispersi Daniele Tardi e Tom Ballard.

Le immagini saranno valutate

“Da questa mattina all’alba - si legge nel post dello staff di Nardi su Facebook. - stanno operando per effettuare osservazioni approfondite della parete . All’arrivo degli elicotteri, previsto a breve, sarà avviata una esplorazione lungo la via Mummery per la valutazione ravvicinata di alcune immagini del telescopio”. A comunicare la novità allo staff di Nardi è stato l'alpinista basco Alex Txikon, impegnato, con il suo team, nelle ricerche dei due scalatori, dispersi da 12 giorni sulla parete nord occidentale del Nanga Parbat.

