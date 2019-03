Hanno portato a decine di feriti e 45 arresti gli scontri avvenuti ieri ad Algeri durante le nuove manifestazioni contro la candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika a un quinto mandato. Migliaia di persone si sono riversate nelle strade nella capitale e in altre città, tra cui Orano e Sétif, e anche alcune personalità politiche e altri candidati alle presidenziali si sono uniti agli appelli alle proteste.

“Chiediamo uno Stato democratico”

Secondo i media, 56 poliziotti e 7 manifestanti sono rimasti feriti negli incidenti avvenuti alla fine della giornata vicino alla presidenza della Repubblica, nel quartiere di Mouradia. A sostenere la marcia nella capitale, tra gli altri, l'ex premier algerino candidato alle presidenziali del 2004 e del 2014 Ali Benflis: "Chiediamo uno Stato democratico, basato sulla sovranità popolare. Oggi, il popolo algerino nel suo complesso dirà no alla versione ufficiale, no alle minacce, no alla repressione, sì alla sovranità del popolo, sì alla vera cittadinanza per tutti - ha dichiarato al sito tsa-algerie.com - La gente vuole la sua autodeterminazione. Come ha sconfitto il colonialismo, il popolo algerino dirà no ai governanti ingiusti e a colui che vuole governare il Paese senza la volontà degli algerini". Insieme a lui, dalla parte dei manifestanti, anche i tre candidati indipendenti Ghani Mahdi, Tahar Missoum e Rachid Nekkaz.