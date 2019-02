Sarà l'Eintracht Francoforte l'avversaria dell'Inter negli ottavi di Europa League. Il Napoli ha invece pescato il Salisburgo. Per quanto riguarda i nerazzurri, andata in Germania e ritorno a Milano. Mentre il sorteggio Uefa ha stabilito che la squadra di Ancelotti avrà l’andata al San Paolo e il ritorno in Austria. Accoppiamenti non semplici ma nemmeno proibitivi per le due italiane rimaste: ai sedicesimi il Salisburgo ha eliminato il Bruges, mentre l’Eintracht ha fatto fuori lo Shaktar Donetsk. Le partite si disputeranno, in gare di andata e ritorno, il 7 e il 14 marzo.

Tutti gli accoppiamenti degli ottavi

Il Chelsea di Maurizio Sarri pesca la Dinamo Kiev negli ottavi di finale di Europa League, con andata a Londra e ritorno in trasferta. Insidia francese per l’Arsenal che trova il Rennes. Ecco tutti i sorteggi:

Chelsea-Dinamo Kiev

Eintracht Francoforte-Inter

Dinamo Zagabria-Benfica

Napoli-Salisburgo

Valencia-Krasnodar

Siviglia-Slavia Praga

Arsenal-Rennes

Zenit-Villarreal