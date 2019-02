Un terremoto con una magnitudo di 5.7 si è verificato in Giappone, con epicentro sull'isola di Hokkaido, a nord dell’arcipelago del Paese nipponico. La terra ha tremato alle 21:22 locali (le 13:22 in Italia). Lo ha rilevato l’agenzia meteorologica giapponese. Al momento nessun danno a cose o persone è stato segnalato. Non è stato lanciato un allarme tsunami, malgrado l'epicentro sia risultato a 30 chilometri dalla superficie del mare. Tsunami: cos'è, come si manifesta e quali sono le cause