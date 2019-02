Brexit, Juncker: “Non sono ottimista. Possibile no deal”

Sulla Brexit ancora “non ci siamo”. A lanciare l’allarme è il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, nel suo intervento al Comitato economico e sociale. “Se ci sarà un no deal, e non lo posso escludere, ci saranno enormi conseguenze. Cerchiamo di evitare il peggio, ma non sono molto ottimista”, ha sottolineato Juncker.

“Al parlamento britannico votano sempre contro”

Il presidente dell’istituzione Ue ha precisato che si stanno "facendo tutti gli sforzi perché" la Brexit "sia organizzata, in modo civile, ordinato e ben pensato, ma non ci siamo ancora. Perché al Parlamento britannico votano sempre contro qualcosa, non c'è mai una maggioranza a favore”. L’opzione di un’uscita senza accordo – il cosiddetto no deal – spaventa anche il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani che, poche settimane fa ha sottolineato: "Siamo molto preoccupati. Siamo a settimane di distanza da una catastrofe economica e umana. Questa è la realtà di una Brexit senza accordo. È una soluzione molto pericolosa". Lo scorso 12 febbraio, il primo ministro britannico, Theresa May, ha chiesto alla Camera dei Comuni più tempo per arrivare a un nuovo accordo con la Ue sulla Brexit, promettendo che se l'intesa non sarà raggiunta entro il 26 febbraio, il governo farà una dichiarazione ai parlamentari che verrà dibattuta il giorno successivo.