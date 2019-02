Il Nobel per la pace al presidente americano Donald Trump per i suoi sforzi nella denuclearizzazione della Corea del Nord. La proposta sarebbe arrivata dal primo ministro giapponese Shinzo Abe, anche se a dirlo è stato lo stesso Trump. Il governo nipponico, al momento, ha preferito non commentare ufficialmente la notizia.

Il quotidiano Asahi: "Da Trump richiesta informale al Giappone"

"Credo di poterlo dire: il premier giapponese Abe – ha affermato Trump – ha consegnato la bellissima copia di una lettera consegnata a quelle persone che assegnano una cosa chiamata premio Nobel per la Pace". Sembra però che sarebbe stato lo stesso Trump a spingere in maniera "informale" il governo nipponico. O almeno è questa la versione del quotidiano Asahi, che cita fonti governative di Tokyo: la richiesta sarebbe stata fatta nell'autunno scorso, alcuni mesi dopo il vertice del 12 giugno del 2018 tra lo stesso Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il quotidiano giapponese riporta però anche la versione del Washington Post, secondo cui Trump ha invece confuso Abe con il presidente sudcoreano, Moon Jae-in. Nelle scorse settimane Moon ha detto pubblicamente che a Trump dovrebbe andare il Nobel per la Pace per i suoi sforzi nella distensione tra le due Coree.



Abe: "Non dico che non sia vero"

Da Abe, al momento, non arrivano né conferme né smentite: "Non dico che non sia vero", ha dichiarato il primo ministro a margine di un incontro con la Commissione Bilancio della Camera Bassa. E ha poi spiegato che il Comitato per il Nobel non rivela per 50 anni il nome di chi propone un candidato, così: "In base a questa norma, preferirei astenermi dal commentare".

Il nuovo incontro con Kim Joung-un



Donald Trump ha sottolineato la reciproca stima che lo lega ad Abe e ha sostenuto che "il popolo giapponese si sente più tranquillo e più sicuro". Quanto all'eventuale motivazione della candidatura al Nobel, il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che non c'è fretta per il completamento del processo di denuclearizzazione. Ha però espresso il desiderio che Kim evitasse di condurre test missilistici e nucleari. Il prossimo vertice tra Tump e il leader nordcoreano è previsto per il 27 e il 28 febbraio ad Hanoi, in Vietnam.