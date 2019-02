Överallt: la prima collezione Ikea made in Africa

Si chiama Överallt - che in svedese significa “dappertutto” - ed è la prima linea di arredamento Ikea interamente concepita e realizzata in Africa. Il lancio della collezione avverrà al Design Indaba Festival in programma il 27 febbraio a Cape Town, Sudafrica. È qui che creativi, architetti di interni e designers di sette paesi africani hanno lavorato senza sosta negli ultimi 12 mesi per dare alla luce una collezione di mobili, oggetti ed elementi di arredamento interamente ispirati allo stile 'urban Africa'.

“Con Överallt, abbiamo voluto puntare sulla scena del design africano contemporaneo, e sull’esplosione creativa e di tendenze presenti in molte città del continente” spiega James Futcher, responsabile del settore creativo del colosso dell'arredamento low cost svedese.

È così che la linea Överallt comprende pezzi realizzati dai designer kenioti Bethan Rayner e Naeem Biviji, l'artista e designer senegalese Selly Raby Kane, del pluripremiato architetto ivoriano Issa Diabaté e cuscini e tende dell’enfant prodige dell'alta moda sudafricana, Laduma Ngxokolo.

“L'Africa sta vivendo una rapida trasformazione senza precedenti nella cultura popolare e nei mass media” osserva Futcher “e dai riferimenti visivi di Beyoncé alla religione afro-diasporica, il plagio di Kendrick Lamar per il suo video musicale All the Stars e il successo globale di Black Panther della Marvel - il primo film con un supereroe africano - il mondo guarda sempre di più al continente per trarne ispirazione”.

Lavorare su Överallt ha anche fornito ai 10 designer l'opportunità di confrontarsi con una delle aziende di design e retail di maggior successo al mondo. Sebbene gli unici negozi di IKEA nel continente siano in Egitto e in Marocco, la società sta valutando l'utilizzo di software open source per consentire la produzione indipendente dei singoli pezzi della collezione, nel tentativo di garantire la loro fruibilità agli africani.

La collezione è interamente composta da materiali locali, originali e sostenibili, caratterizzato da colori vivaci, texture audaci e motivi insoliti, e segna un netto distacco dallo stile minimal, marchio di fabbrica di Ikea. Dopo il lancio di fine mese, la linea sarà disponibile per un periodo limitato nei negozi IKEA in tutto il mondo a partire da maggio 2019.