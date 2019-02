Siria, Gabriele Micalizzi ha perso la vista da un occhio

Il fotoreporter italiano Gabriele Micalizzi, ferito ieri dalle schegge di un razzo Rpg mentre seguiva i combattimenti sulla riva orientale dell’Eufrate, sul fronte tra Isis e forze curde nella Siria orientale, ha perso la vista da un occhio. La notizia è stata diffusa da fonti in contatto con i familiari del giovane, attualmente ricoverato nell'ospedale militare americano di Baghdad.

Non è in pericolo di vita

Il giornalista, arrivato ieri notte a Baghdad dopo diverse ore di incertezza sulla sua destinazione, non è in pericolo di vita. Quando è stato colpito era stato portato in salvo assieme al collega brasiliano della Cnn, Gabriel Chaim.

Chi è Micalizzi

Famoso per i suoi reportage di guerra, il fotografo ha 34 anni e le sue foto sono state pubblicate da alcune delle principali testate internazionali tra cui il New York Times. Con Luca Santese e Andrea Rocchelli, ucciso durante la guerra in Ucraina nel 2014, ha fondato il collettivo di fotografia CesuraLab.