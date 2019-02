Juan Guaidó chiama di nuovo alla piazza: l'autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela ha chiesto ai suoi sostenitori di manifestare domani, per chiedere ai militari di lasciare entrare gli aiuti umanitari nel Paese. Nicolas Maduro però non cede e a sua volta lancia un appello al popolo, perché si unisca ai militari per la "difesa della sovranità". Intanto Salvini, in giornata, riceve al Viminale una delegazione venezuelana.

Guaidó: "Ci mobiliteremo". Maduro avvia esercitazioni militari

Guaidó ha chiesto ai venezuelani di scendere in piazza il 12 febbraio in occasione del 'Giorno della gioventù', per inviare un messaggio alla Forza armata. In un tweet il leader dell’opposizione ha sottolineato che "ci mobiliteremo in tutto il Paese per ottenere l'ingresso degli aiuti umanitari che permettano di far fronte alla crisi". Dall’altra parte, Maduro ha avviato ieri nello stato di Miranda le esercitazioni militari denominate 'Bicentenario de Angostura', da lui definite "le più grandi della nostra storia", che dureranno fino al 15 febbraio.

Manovre militari di 6 giorni

Obiettivo delle manovre volute da Maduro, ha segnalato il comando della Forza armata nazionale bolivariana (Fanb), è esaltare le capacità operative e tecniche a disposizione nel momento in cui il presidente denuncia che il Paese affronta "un colpo di Stato" da parte degli Stati Uniti che vogliono "invaderlo militarmente". Poi l’appello di Maduro a tutti i Venezuelani perché si uniscano con i militari "di fronte alle minacce a cui deve far fronte il Paese". Il capo dello Stato, riferisce l'agenzia di stampa Avn, ha formulato la sua richiesta dopo aver assistito proprio all'inizio delle esercitazioni militari nazionali. "Chiamo le donne, la gioventù, gli uomini a entrare a far parte di questo piano nazionale integrale di difesa della sovranità e della pace, come amore per il Paese, e affinché questo amore si converta in azione. Dobbiamo difendere - ha concluso - il diritto alla pace".