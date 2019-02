Texas, sigaretta elettronica gli esplode in faccia: muore 24enne

Un ragazzo di 24 anni è morto in Texas, negli Stati Uniti, a causa dello scoppio della sigaretta elettronica che stava fumando. Secondo quanto riporta la Cnn, il 27 gennaio la vittima si trovava nel parcheggio di un rivenditore di sigarette elettroniche quando il suo apparecchio gli è esploso in faccia colpendolo anche alla carotide. L'uomo è morto due giorni dopo in un ospedale di Fort Worth.

La testimonianza del negoziante

Il manager del negozio ha detto all’emittente locale KTVT di aver chiamato un'ambulanza subito dopo l'esplosione, precisando che il giovane non aveva acquistato nulla nel suo punto vendita, ma era andato da lui per chiedere informazioni su come usare la sua sigaretta elettronica. I familiari del ragazzo hanno spiegato che le lastre mostravano pezzi dell'apparecchio incastrati nella gola.

Tra il 2009 e il 2016 195 casi negli Usa

Secondo le autorità Usa, nel periodo 2009-2016, un totale di 195 sigarette elettroniche hanno preso fuoco o sono esplose nel Paese. Lo scorso maggio, un uomo in Florida è stato colpito a morte alla testa da un frammento del suo apparecchio che è esploso mentre fumava.