"Mi chiedo a cosa assomigli quel posto all'inferno per coloro che hanno promosso la Brexit senza nemmeno avere la bozza di un piano di come portarlo a termine in sicurezza". È questo il duro attacco sferrato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nella sua conferenza stampa congiunta con il premier irlandese Leo Varadkar. "La posizione dei 27 è chiara ed è espressa nei documenti concordati col governo britannico", ha poi continuato Tusk. "I 27 non fanno alcuna nuova offerta. L'intesa non è aperta per un nuovo negoziato. Spero che domani da May ascolteremo una proposta realistica su come mettere fine all'impasse" che si è creato a Westminster, ha affermato il presidente del Consiglio europeo. Al termine della conferenza stampa Tusk ha ribadito che l'accordo tra Unione europea e Regno Unito "non è aperto a rinegoziazione".

I prossimi incontri a Bruxelles



Varadkar ha ringraziato Tusk per il suo sostegno all’Irlanda. Oggi il premier irlandese incontrerà anche il leader della Commissione europea Jean Claude Juncker ed il coordinatore del Comitato dell'Eurocamera sulla Brexit Guy Verhofstadt. Domani sarà invece la volta della visita a Bruxelles della premier britannica Theresa May, che a sua volta vedrà Tusk, Juncker, Verhofstadt e anche il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani (LE TAPPE DELLA BREXIT).

Data ultima modifica 06 febbraio 2019 ore 13:28