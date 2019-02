Inizia oggi il viaggio i tre giorni di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti: è un evento storico perché Bergoglio è il primo pontefice che visita la Penisola araba, culla dell’islam. Si tratta del 27esimo viaggio di Francesco durante il suo pontificato e porta a 41 i Paesi da lui visitati. La partenza è prevista dopo la consueta recita dell'Angelus a mezzogiorno in Piazza San Pietro. Mentre l’arrivo ad Abu Dhabi è atteso per le 22 locali, le 19 in Italia.

Gli impegni di Papa Francesco ad Abu Dhabi

Proprio ad Abu Dhabi, capitale del Paese, dove il pontefice resterà fino a martedì, Papa Francesco parteciperà lunedì all'incontro interreligioso sulla Fratellanza umana, insieme ad altri 700 leader di varie religioni, con al fianco in particolare il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. Successivamente, il 5 febbraio, Papa Francesco incontrerà la comunità cattolica locale, composta soprattutto da lavoratori immigrati dalle Filippine e dall'India, nella grande messa pubblica alla Zayed Sports City, la prima celebrata in pubblico e a questi livelli, con 135 mila fedeli previsti, in tutta la Penisola araba.

I temi del viaggio: la pace e la creazione di un ponte con l'islam

In cima all’agenda del viaggio, c’è il tema della pace negli Emirati Arabi Uniti. Proprio nella stessa Penisola araba è in corso una guerra, quella terribile nello Yemen, che vede tra le vittime molti bambini, su cui il Papa ha lanciato vari appelli, "esprimendosi più volte sulla necessità della pace, sottolineando le gravissime sofferenze del popolo yemenita e incoraggiando il negoziato", ha ricordato alla vigilia della partenza il portavoce vaticano Alessandro Gisotti. Ma il viaggio punta anche a dare un forte impulso al rapporto con l'Islam, in particolare quello più "dialogante". Sullo sfondo resta la questione dei diritti e la "sistematica repressione di ogni forma di dissenso e di critica" denunciata nei ricchissimi Emirati da Amnesty International, che chiede al Papa di "segnalare alle autorità emiratine i casi dei difensori dei diritti umani in carcere".