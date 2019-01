Gli Stati Uniti e in particolare il Midwest sono ancora nella morsa del freddo artico. A Chicago il termometro è sceso a meno 40 gradi. E il gelo ha costretto i lavoratori delle ferrovie a incendiare i binari ferroviari solo per tenere i treni in movimento. Il freddo estremo potrebbe infatti causare danni alle infrastrutture ferroviarie. Intanto i media americani parlano di almeno 10 vittime, mentre si segnala la cancellazione di circa 2700 voli, di cui 1800 solo nei due aeroporti della metropoli dell’Illinois (LE FOTO DEL MALTEMPO NEGLI USA).

La situazione a Chicago

A Chicago, dove il Lake Michigan è congelato, sono fermi tutti i treni regionali. Le autorità dell'Illinois (come quelle del Wisconsin e del Michigan) hanno dichiarato lo stato d'emergenza. "È un freddo di dimensioni storiche", ha detto il sindaco della Windy City Rahm Emaneul, aggiungendo "che queste temperature mettono a rischio le vite dei cittadini", annunciando che le autorità "devono agire di conseguenza". Per i circa 16mila senzatetto di Chicago sono stati approntati 270 rifugi riscaldati (LE CASCATE DEL NIAGARA CONGELATE). La tempesta di freddo artico arrivata dal Polo Nord è stata ribattezzata “Polar Vortex” e interessa circa 212 milioni di persone (il 72% della popolazione degli Stati Uniti). Secondo i meteorologi si tratta di un'ondata di gelo storica, che non si registrava da almeno una generazione.

