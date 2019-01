Sono almeno 10 le vittime dell’ondata di maltempo che sta colpendo gli Stati Uniti (LE FOTO). Le regioni del Midwest e della costa orientale sono nella morsa di un gelo record, con temperature che hanno raggiunto i 40 gradi sotto lo zero in città come Chicago e Minneapolis. Nella metropoli dell’Illinois il Lake Michigan è completamente ghiacciato e per evitare danni al sistema ferroviario sono stati incendiati i binari come forma di precauzione. In queste zone l'ordine delle autorità è di restare in casa. A New York e Washington la colonnina del mercurio ha fatto segnare i 14 gradi sotto lo zero. Ad aumentare la percezione del freddo i venti e le correnti del vortice polare. Tantissimi i disagi per i trasporti e negli aeroporti.

Stato di emergenza su tutto il Midwest

I media statunitensi segnalano la cancellazione di circa 2700 voli, di cui 1800 solo nei due aeroporti di Chicago, dove sono fermi anche tutti i treni regionali. In sei Stati non viene più recapitata la posta e le autorità di Illinois, Wisconsin e Michigan hanno dichiarato lo stato d'emergenza. Secondo il sindaco di Chicago Rahm Emaneul, “è un freddo di dimensioni storiche. Queste temperature mettono a rischio le vite dei cittadini". Per i circa 16mila senzatetto di Chicago sono stati approntati decine di rifugi riscaldati. In Michigan sono state chiuse le scuole e tutti gli uffici pubblici considerati non essenziali (LE CASCATE DEL NIAGARA CONGELATE).

Il Polar Vortex colpisce 200 milioni di americani

Il “Polar Vortex”, la tempesta di freddo artico arrivata dal Polo Nord ha fatto crollare le temperature in tutto il Midwest, interessando circa 212 milioni di persone (il 72% della popolazione degli Stati Uniti), paralizzando le città e bloccando trasporti di strada, ferroviari e aerei. Secondo i meteorologi si tratta di un'ondata di gelo storica, che non si registrava da almeno una generazione (TRUMP IRONIZZA SUL GLOBAL WARMING).