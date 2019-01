Usa, sparatoria in Texas: uccisi due sospetti, feriti 5 agenti

Due persone sono state uccise dalla polizia a Houston, in Texas, perché sospettate di aver dato il via a una sparatoria nella quale sono rimasti feriti cinque agenti. “L'attacco di questa sera ci ricorda i sacrifici che i nostri uomini e le nostre donne in uniforme compiono ogni giorno per tenerci al sicuro”, ha detto il governatore dello Stato, Greg Abbott.

La sparatoria

La sparatoria è avvenuta quando circa 10 agenti della divisione narcotici sono intervenuti in un edificio in cui si sospettava avvenisse un traffico di droga. Appena forzata la porta d’ingresso, dall'interno sono esplosi i primi spari. I due sospetti sono poi stati trovati morti dopo che gli agenti delle squadre speciali hanno mandato in avanscoperta due robot. I membri delle forze dell’ordine feriti sono stati trasportati al Memorial Hermann-Texas Medical Center in Houston: due di loro sono in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, e uno sarebbe stato colpito al viso.