Afghanistan, ipotesi Difesa: entro un anno ritiro contingente italiano

"Il ministro Trenta ha dato disposizioni al Coi (il Comando operativo di vertice interforze) di valutare l'avvio di una pianificazione per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan". A riferirlo sono fonti della Difesa che, sul possibile ritiro, aggiungono: "L’orizzonte temporale potrebbe essere quello di 12 mesi".

Raggiunto accordo tra Usa e Talebani

La notizia arriva nello stesso giorni in cui Stati Uniti e talebani hanno raggiunto un'intesa di principio per un accordo quadro sulla pace in Afghanistan, come ha fatto sapere il New York Times. L’intesa è arrivata al termine di una lunga serie di colloqui con i talebani in Qatar. In base all’accordo, i talebani si impegnano a impedire che l'Afghanistan "diventi una piattaforma per gruppi terroristici internazionali".