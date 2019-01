Terremoto in Indonesia, forte scossa al largo delle isole Aru

La terra continua a tremare in Indonesia. A quattro giorni dalla scossa al largo dell’isola di Sumba, un nuovo terremoto è stato registrato dai sismologi, con epicentro sempre in mare, ma questa volta al largo delle isole Aru. La scossa, secondo le prime rilevazioni, avrebbe avuto una magnitudo pari a 6 e sarebbe avvenuta a una profondità di 10 km. Per il momento non si segnalano danni e non sono state diramate allerte tsunami.

