TripAdvisor, miglior hotel al mondo: Italia seconda con Riccione

L'Italia conquista la medaglia d'argento con l'hotel Belvedere di Riccione nella classifica dei migliori alberghi al mondo, stilata da TripAdvisor, nell’ambito dei Travelers' Choice®Hotel Awards 2019. Secondo a livello globale solo al Tulemar Bungalows&Villas in Costa Rica, l'albergo romagnolo è primo sia in Europa che a livello nazionale. Ma tra i primi 25 alberghi al mondo secondo Tripadvisor, l'Italia è rappresentata anche da Firenze che si piazza al 21esimo posto con l'hotel Spadai.

I criteri delle classifiche

Le classifiche di TripAdvisor vengono stilate sulla base di milioni di recensioni e opinioni di viaggiatori di tutto il mondo. I Travelers' Choice®Hotel Awards 2019, giunti alla diciassettesima edizione, hanno premiato 7.812 strutture in 94 Paesi a livello mondiale nelle categorie Migliori Hotel, Migliori Hotel di Lusso, Migliori Tariffe, Migliori Hotel di Piccole Dimensioni, Miglior Servizio, Migliori Pensione e B&B, Migliori Hotel Romantici, Migliori Hotel per Famiglie e Migliori Hotel All-Inclusive.

Primo in Italia e in Europa

Nella classifica dei migliori hotel al mondo, l'Italia si è piazzata al secondo posto con il Belvedere di Riccione, che è salito di quattro posizioni nella top 10 rispetto allo scorso anno. Davanti al Belvedere solo Tulemar Bungalows&Villas in Costa Rica, terzo posto per il Viroth's Hotel in Cambogia. E se a livello globale l’hotel romagnolo si è dovuto accontentare della medaglia d’argento, sia nella classifica europea che in quella nazionale ha confermato, invece, la prima posizione. "Questo per noi – ha detto la proprietaria e manager Marina Pasquini – non è solo un ulteriore premio sulla scia dei precedenti, ma qualcosa di più: il coronamento di un percorso".

Italia seconda per riconoscimenti internazionali

In generale, anche nel 2019, l'Italia ha confermato la bontà della sua offerta turistica per quanto riguarda le strutture. Con 164 riconoscimenti, infatti, il nostro Paese è secondo solo agli Stati Uniti (165) a livello globale per numero di hotel e B&B premiati. Considerando, infine, le realtà regionali, la Toscana ha conquistato il primato italiano aggiudicandosi il maggior numero di riconoscimenti internazionali con un totale di nove premi ricevuti nelle top 25 europee e mondiali.