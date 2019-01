Mentre si continuano a cercare i dispersi dopo il naufragio di ieri al largo delle coste libiche, Sea Watch riferisce di un altro salvataggio in mare. “Abbiamo appena soccorso 47 persone a bordo di un gommone in difficoltà”, scrive la Ong su Twitter. Poco dopo, arriva il commento del vicepremier Matteo Salvini: “Si scordino porto in Italia”.

Soccorse 47 persone su un gommone

Sui social, la Ong spiega riguardo al salvataggio delle 47 persone: “Questa mattina, Alarm Phone (servizio di segnalazione telefonica per imbarcazioni in difficoltà, ndr) e Moonbird (aereo della ong che avvista migranti nel Mediterraneo, ndr) avevano informato l'imbarcazione e le autorità di un possibile caso. Dopo una ricerca, la Sea-Watch 3 li ha trovati. Ora sono tutti in salvo e ci stiamo prendendo cura di loro”.

Salvini: "In Italia no"

La reazione di Salvini è arrivata via Facebook. Una "Ong ha recuperato decine di persone. Si scordi di ricominciare la solita manfrina del porto in Italia o del 'Salvini cattivo'. In Italia no", dice il ministro dell'Interno durante una diretta. E ancora: "Vada a Belino e faccia il giro lungo passando da Rotterdam, facendoli scendere ad Amburgo". Sempre sul social scrive: “Una riflessione: tornano in mare davanti alla Libia le navi delle Ong, gli scafisti ricominciano i loro sporchi traffici, le persone tornano a morire. Ma il 'cattivo' sono io. Mah...".