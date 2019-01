Jeff Bezos divorzia, chi è la nuova compagna Lauren Sanchez

Dopo la separazione dalla moglie MacKenzie, Jeff Bezos ha una nuova compagna. Il suo volto non è sconosciuto negli Stati Uniti, ma ha ottenuto in poche ore notorietà planetaria. Si chiama Lauren Sanchez e ha avuto una lunga carriera in tv, per poi dedicarsi ad altre attività. Ecco chi è.

Giornalista e presentatrice tv

Sanchez, 49 anni, ha avuto una lunga carriera come giornalista e presentatrice tv. È nota soprattutto al pubblico di Los Angeles, avendo co-condotto Good Day LA, su Fox, dal 2011 al 2017. In precedenza era apparsa in diversi programmi, tra giornalismo e intrattenimento. Nel 2005 ha partecipato allo show "So You Think You Can Dance", un reality sul ballo lasciato dopo la prima stagione per avere il secondo dei suoi tre figli.

La carriera cinematografica

La carriera televisiva ha fatto via via spazio a quella cinematografica. Davanti alla cinepresa, Sanchez si è limitata alle comparsate, anche in film di successo come The Day After Tomorrow, Fight Club e Ted 2. Sanchez ha poi combinato la passione per il cinema con quella per il volo. Ha il brevetto da pilota di elicotteri e, nel 2016, ha fondato la Black Ops Aviation, una compagnia specializzata in produzioni e riprese aeree. Tra le sue ultime collaborazioni, c'è stata quella con Christopher Nolan per il film Dunkirk.

Chi è l'ex marito

L'avvicinamento al cinema è stato favorito anche dal marito: Sanchez è stata sposata con Patrick Whitesell, uno dei più potenti agenti di Hollywood. Il loro matrimonio, nel 2005, è stata una parata di stelle: erano presenti, tra gli altri, Ben Affleck, Matt Damon, Jennifer Garner, Jessica Alba e Hugh Jackman. I due avrebbero vissuto diversi momenti di crisi, prima della separazione e della nuova storia con Bezos. Sanchez e l'uomo più ricco del mondo sono stati avvistati nell'evento a margine dei recenti Golden Globe in quelli che People ha definito "atteggiamenti amichevoli". Sanchez, il marito e Bezos si conoscono da tempo: in una foto del 2016 sono ritratti durante la festa di fine anno di Amazon. Whitesell, infatti, è stato coinvolto in alcune produzioni originali del gruppo.