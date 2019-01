Il Ceo di Amazon Jeff Bezos divorzia dalla moglie

Il fondatore e amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, ha annunciato dal suo profilo Twitter il divorzio dalla moglie MacKenzie, dopo 25 anni di matrimonio, in un messaggio firmato da entrambi.

Coppia in buoni rapporti

Nell'annuncio congiunto la coppia sottolinea come i rapporti tra i due restino comunque buoni. "Abbiamo avuto una bella vita insieme come coppia sposata - scrivono - e vediamo anche un futuro meraviglioso come genitori, amici e partner in nuove imprese e progetti". Nonostante il prossimo divorzio, "rimaniamo ancora una famiglia e resteremo cari amici". La coppia aveva lanciato insieme lo scorso anno l'iniziativa di beneficenza "Day one fund" che, a giudicare dal tono del messaggio pubblicato su Twitter, non sembrerebbe a rischio.