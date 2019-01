Elezioni europee, Salvini: “In Europa patto come quello Lega-M5s”

Un patto per l’Europa, con una serie di punti in comune, “sul modello di quello tra Lega e M5S per il Governo italiano”. È questa la proposta di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee del prossimo maggio. Il ministro dell’Interno ha già sottoposto la sua idea al leader del PiS Jaroslav Kaczinski e vuole "proporlo ad altri". L’intenzione è quella di avere una linea comune su cui “italiani, polacchi, spagnoli, danesi e gli altri decidono se essere o no d'accordo". "Ci lavoreremo prima delle elezioni”, garantisce il vicepremier italiano da Varsavia, dopo l'incontro con Kaczynski.

L'obiettivo di Salvini: "Sovranisti primo movimento in Ue"

L'obiettivo è che con le prossime elezioni europee all'Europarlamento i sovranisti siano "il primo movimento politico, siano fondamentali nel prossimo Parlamento e con i numeri di oggi della delegazione italiana e quella polacca, siamo determinanti e lavoreremo quindi per essere presenti ovunque".