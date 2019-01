Parlamentare di Afd picchiato in centro a Brema, è in gravi condizioni

Picchiato in pieno centro a Brema da tre uomini col volto coperto. Frank Magnitz, 66 anni, parlamentare e leader locale di Afd (Alternativa per la Germania), partito di estrema destra tedesco, è rimasto gravemente ferito dopo un’aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 7 gennaio. “L'ufficio di polizia e il procuratore di Brema stanno indagando, viene ritenuto un atto dalle motivazioni politiche”, scrive l’Afd sui social.

Afd: “Giorno nero per la democrazia in Germania”

Sia su Facebook che su Twitter, il partito ha pubblicato la foto di Magnitz, ricoverato in ospedale, con un taglio profondo sulla fronte e il volto pieno di sangue. “Lo hanno colpito con una mazza di legno fino a che non ha perso i sensi e poi lo hanno preso a calci mentre era a terra", ha detto l’AfD, aggiungendo che un "l'intervento coraggioso di un operaio edile" ha messo fine all’aggressione. “Oggi è un giorno nero per la democrazia in Germania”, si legge nel post.

Chi è Frank Magnitz

Frank Magnitz fa parte dell'Afd dal 2013. Nel 2015 è stato eletto speaker nazionale del partito. Nel Bundestag è membro a tempo pieno del Comitato per l'edilizia, l'edilizia abitativa, lo sviluppo urbano e i comuni nonché del Comitato per i trasporti e le infrastrutture digitali. È anche membro sostitutivo della Commissione per l'ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare.