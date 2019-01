Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha battuto tutti i record su Twitter: è suo il tweet più rilanciato di sempre. Maezawa è fondatore e presidente della piattaforma di e-commerce Zozo, e sarà il primo turista spaziale a bordo dello SpaceX di Elon Musk. Sabato, 5 gennaio, aveva promesso un milione di yen in contanti, quasi 10mila dollari, a 100 utenti estratti a sorte tra tutti coloro che avrebbero ritwittato il suo messaggio entro lunedì. La reazione è stata immediata: in 48 ore, il tweet è stato rilanciato oltre 4,3 milioni di volte, polverizzando il record precedente. Come ha sottolineato lo stesso Maezawa, "ho raggiunto il nuovo record mondiale, ho superato il record mondiale di retweet (in precedenza era 3,55 milioni) e la gente continua a ritwittare". A oggi, 7 gennaio, i retweet sono arrivati a 5 milioni.

Battuto primato di un adolescente che chiedeva fornitura gratis di pollo

Prima di Maezawa, il primato apparteneva a un adolescente americano che nel 2017 aveva ottenuto il risultato chiedendo aiuto sulla rete per vincere una fornitura gratis di bocconcini di pollo per un anno dalla catena di fast food Wendy's. Il 43enne Maezawa lo scorso ottobre hs svelato di aver pagato una somma astronomica per salire a bordo dello SpaceX e diventare uno dei primi turisti dello spazio. La cifra esatta non è mai stata rivelata, ma Musk ha detto che si tratta di “un sacco di soldi”.