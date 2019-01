È il 15 gennaio la data in cui il Parlamento britannico voterà il piano della premier Theresa May sulla Brexit. A riportare la notizia è la Bbc online che cita fonti governative. Il voto alla Camera dei Comuni sulla Brexit era inizialmente previsto per il 10-11 dicembre, ma è slittato al 2019. Successivamente, il governo britannico ha fatto sapere che il dibattito parlamentare sull'accordo per la Brexit sarebbe ripreso il 7 gennaio, prevedendo per il 14 o il 15 gennaio il voto finale, data che adesso viene confermata. (LE TAPPE DELL'ADDIO)

Parlamentari chiedono accordo con Bruxelles

Intanto, scrive sempre la Bbc, sono più di 200 i parlamentari che hanno firmato una lettera indirizzata alla stessa Theresa May esortandola ad escludere un'uscita del Paese dalla Ue senza un accordo con Bruxelles. L'iniziativa è della deputata Tory Caroline Spelman e del deputato del Labour Jack Dromey, secondo i quali una Brexit senza un accordo porterà a perdite di posti di lavoro. I parlamentari firmatari della lettera, appartenenti ad entrambi i gruppi Leave e Remain, sono stati invitati per un incontro con May domani. In un articolo pubblicato ieri sul Telegraph, l'ex ministro degli Esteri Boris Johnson ha affermato che l'opzione di una Brexit senza accordo è "la più vicina a ciò che la gente ha votato" nel referendum del 2016. Brexit scatterà ufficialmente alla mezzanotte del 29 marzo 2019. Da quel momento inizia il periodo transitorio di 21 mesi nei quali Londra continuerà ad applicare le regole Ue ma non avrà più potere decisionale, e si avviano i negoziati per gli accordi commerciali tra Gran Bretagna e gli altri Paesi.