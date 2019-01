La polizia è intervenuta in una sala bowling a Torrance, in California, dopo una sparatoria che ha provocato "almeno tre vittime e quattro feriti". In un primo tweet, il dipartimento di polizia di Torrance aveva scritto che ci sono "segnalazioni di colpi sparati con diverse vittime", successivamente è arrivata la conferma sul numero dei morti. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, gli spari sono avvenuti al Gable House Bowl. La polizia ha esortato le persone a "stare lontane dalla zona". Torrance, una città costiera, si trova circa 30 chilometri a sud-est del centro di Los Angeles. L'episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte americana, le 9 in Italia.

Un testimone: "Una lite prima della sparatoria"

Secondo quanto riferito da un testimone, citato dal Los Angeles Times, presente al Gable House Bowl, "C'è stata una grossa lite nel parcheggio prima della sparatoria". L'uomo, che si è nascosto all'interno del bar, ha raccontato di "aver sentito delle urla e poi circa quattro spari e come se due persone fossero state colpite". Un quarto d'ora dopo è riuscito a lasciare il locale dal retro. Altri testimoni raccontano di aver visto persone scioccate e altre in lacrime dopo l'accaduto. Un uomo, che non ha potuto fornire le sue generalità ai giornalisti, ha parlato di "nove spari".

Data ultima modifica 05 gennaio 2019 ore 11:50