Ancora scontri a Parigi e in altre città francesi tra la polizia e i Gilet gialli (CHI SONO). Nella capitale, gli agenti hanno usato i lacrimogeni per bloccare il corteo che tentava di passare sul ponte pedonale sulla Senna 'Leopold Sedar Senghor', vicino all'Assemblea nazionale. Tutti i luoghi d'attrazione turistica, come il Louvre, l'Ile de la Cite' o il Musee d'Orsay risultano presidiati dalle forze di sicurezza. Proprio al Musee d'Orsay, molti visitatori sono rimasti bloccati per diversi minuti e sono stati fatti uscire successivamente da una porta laterale. Ma le proteste si estendono dalla capitale anche al resto del Paese: secondo i media locali, lacrimogeni sono stati utilizzati anche a Beauvais, a Nord di Parigi, per impedire al corteo di raggiungere il centro della città, e a Montpellier, per disperdere le manifestazioni. Mentre a Saint Malo la polizia ha fatto sgomberare i dimostranti che impedivano l'accesso al porto, fermando due persone.

Ottavo sabato di proteste

Oggi i Gilet gialli sono scesi in piazza per quello che chiamano l'"atto VIII", ovvero l'ottavo sabato di manifestazioni. Soltanto sugli Champs Elysees si sono radunate tra le 500 e le 600 persone, accanto all'Arco di Trionfo. "Manifesteremo qui tutti i sabati, continueremo per tutto il 2019", ha detto una delle manifestanti di questo gruppo. Altre persone presenti alla protesta hanno chiesto le "dimissioni di Emmanuel Macron", accendendo fumogeni e bloccando il traffico. La protesta principale era programmata alle 14 di oggi, 5 gennaio, al municipio di Parigi. Qui i Gilet gialli hanno letto la loro "risposta" alle promesse del presidente Macron, e si sono poi diretti verso l'Assemblea Nazionale. Si sono registrati anche blocchi stradali o ferroviari ad Avignone, Marsiglia, Sedan (Ardenne) e in altre località.

Gilet gialli anche in Belgio

Non solo Francia, un corteo di poche decine di gilet gialli si è radunato anche a Bruxelles. Lo ha reso noto la portavoce della polizia di Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere, precisando che la manifestazione, a Rue Belliard a ridosso del centro storico, si è svolta tranquillamente. Come riporta la stampa belga, piccoli cortei sono stati organizzati anche in altre città del Belgio a Namur, Charleroi, Louvain, Anversa e Hasselt.

Data ultima modifica 05 gennaio 2019 ore 16:30