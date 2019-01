Burkina Faso: Luca Tecchetto, 30enne italiano, è scomparso nel nulla

Luca Tacchetto, 30enne di Vigonza in provincia di Padova, è scomparso durante un viaggio nel Burkina Faso. Non si hanno più notizie dell’uomo, figlio dell'ex sindaco di Vigonza, dal 15 dicembre. L'ambasciata d'Italia ad Abidjan segue con la massima attenzione il caso e sin dal primo momento si è attivata con le autorità locali per le ricerche. La Farnesina si mantiene in contatto con i familiari per fornire informazioni e assistenza. “Sono venti giorni e più che non lo sentiamo", ha detto a Padova Oggi Nunzio Tacchetto, l'ex sindaco del paese e padre del ragazzo. “Sono giorni di angoscia”, ha commentato.

Il viaggio in auto

Tacchetto era in viaggio con un'amica canadese, Edith Blais, di 34 anni, anch’essa scomparsa. Secondo quanto riferito dal Corriere del Veneto, i due scomparsi erano partiti dall'Italia in auto, avevano percorso le strade della Francia e della Spagna ed erano scesi in Marocco. Da qui si erano mossi verso il Burkina Faso, ma la destinazione finale era il Togo, Paese in cui Tacchetto avrebbe cominciato a lavorare a breve. Secondo le ultime notizie, prima della scomparsa i due stavano viaggiando da Bobo-Dioulasso, seconda più grande città del Burkina Faso, verso la capitale Ougadougou, a bordo di un'auto con targa italiana. Pare che fossero attesi a cena da una coppia che abita nella capitale e con la quale avevano un appuntamento. Le ultime foto di Luca ed Edith, postate dalla giovane canadese sulla sua pagina Facebook proprio il 15 dicembre, li ritraggono abbracciati e sorridenti.