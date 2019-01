"Voglio precisare che le donne potranno entrare da sole alla partita senza nessun accompagnatore uomo, come scritto erroneamente da chi vuole strumentalizzare il tema". Così Gaetano Miccichè, presidente della Lega di serie A, interviene sulle polemiche per la finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan che si giocherà in Arabia Saudita il 16 gennaio. E precisa: la partita “sarà ricordata dalla storia come la prima competizione ufficiale internazionale a cui le donne saudite potranno assistere dal vivo”. Il chiarimento del presidente arriva dopo che sono circolate alcune informazioni sul fatto che allo stadio di Gedda ci saranno posti riservati solo agli uomini e altri "misti", con accesso alle donne solo se con degli accompagnatori maschi. Ipotesi, questa, che ha subito innescato le critiche di Matteo Salvini che ha parlato di “schifezza”.

Riad conferma: donne potranno andare allo stadio da sole

Per il presidente la Supercoppa si giocherà "in linea - e non in contraddizione - con le scelte dell'Italia". "Con il benestare di Fifa, Uefa e Confederazione asiatica stiamo andando a disputare una gara di calcio ufficiale in un Paese con proprie leggi sedimentate da anni, dove tradizioni locali impongono vincoli che non possono essere cambiati dal giorno alla notte", ha aggiunto Miccichè nella sua nota, dove ha anche ricordato che “in Arabia Saudita nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di eventi sportivi per aprirsi gradualmente al mondo”. Intanto, sul fatto che le donne potranno andare allo stadio da sole, è arrivata anche la conferma dell'ambasciata di Riad a Roma. Il portavoce della missione saudita, da quanto si apprende, ha infatti negato che le spettatrici dovranno avere per forza un uomo al loro fianco.

Salvini: "Supercoppa in un Paese contro le donne è schifezza"

Sul caso, è intervenuto anche il ministro dell’Interno: "Che la supercoppa italiana si giochi in un Paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio se non sono accompagnate dagli uomini è una tristezza, è una schifezza: io quella partita non la guardo. Dove sono le femministe italiane, le Boldrini di turno?”, ha detto Salvini da Facebook. Poi, in un'intervista radiofonica, ha aggiunto: "Andare a giocare in un paese irrispettoso, illiberale e retrogrado, dove le donne non possono andare liberamente allo stadio, è davvero imbarazzante". Sul tema, a stretto giro, anche l’intervento di Laura Boldrini (LeU): "Ma stiamo scherzando? I signori del #calcio vendano pure i diritti delle partite ma non si permettano di barattare i diritti delle donne!".